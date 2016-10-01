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    • Öğretmen adaylarına 'Gezi'yi sormuşlar

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önceki gün 15 bin sözleşmeli öğretmen ve 5 bin dershane öğretmeninin alımıyla ilgili sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı

    01 Ekim 2016 Cumartesi 10:03
    Öğretmen adaylarına 'Gezi'yi sormuşlar
    Adaylar, 18 bölgede 495 komisyon tarafından mülakata alındı. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen ise mülakat sonuçlarına tepki gösterirken, eğitim sendikalarının yöneticileri sözleşmeli öğretmenlik ile mülakatın kaldırılmasını, sadece kadrolu öğretmen atamasının yapılmasını istiyorlar. İmza kampanyası başlatan adaylar, BİMER’e ve MEB’e şikâyet yağdırıyorlar.Adaylar itirazlar için sözlü sınav komisyonlarının yolunu tutarken tepkilerini sosyal medya üzerinden de dile getirdi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk sözlü ve mülakatla öğretmen alımı hakkında şunları söyledi: “Gerçek çözüm sadece kadrolu öğretmen atamasının yapılmasıdır. Mülakatla olan hiçbir iş, isterse iyi niyetli olsun asla doğru ve adil sonuçlar vermez. KPSS puanının mülakattan sonra tamamen devre dışı bırakılması hukuken de yanlıştır.” Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da mülakat ve sözleşmeli öğretmenlik tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi.

    NE YEMEK YAPIYORSUN SORUSU

    Atama bekleyen bazı öğretmen adayları da dün saat 14.00’te İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak eylem yaptı. “Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz” sloganları atan öğretmen adayları mülakatın kaldırılmasını talep etti.

    Öğretmen adayları sözlü sınavda alanları dışında ilginç sorularla karşılaştıklarını belirterek, “Gezi’de ne hissettin?, Ne yemek yapıyorsun?, İnsan kopyası iyi mi kötü mü?, Maç izler misin?, Terör örgütlerini sayınız, Yılbaşında kutlama yaptınız mı?” gibi sorular sorulduğunu iddia etti. KPSS’den aldıkları puanların düştüğünü belirten bazı öğretmen adayları KPSS ile atanacak sıradayken mülakat puanıyla tercih haklarını bile kaybettiklerini söyledi. (Hürriyet)
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