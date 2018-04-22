Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak

Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurulacak

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava sonucu 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeği Deran ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için avukatı infaz hakimliğine başvuracak. Avukat Masuni Karaman, müvekkili Çelik ile ilgili infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için salı ya da çarşamba günü Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvuracaklarını söyledi. Avukat Karaman, buna benzer örneklerin olduğunu belirterek, nihai kararın, başvurularının bulunduğu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verileceğini söyledi.