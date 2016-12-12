Öğretmen olarak atanamayınca şehit oldu

İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında şehit olan polislerden 27 yaşındaki Mustafa Öztürk, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis Öztürk'ün Ankara Gazi Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu, öğretmen olarak atanamayınca polis olduğu belirtildi

Cumartesi gecesi Beşiktaş- Bursaspor maçının sona ermesinden sonra Vodafone Arena Stadyumu'nun hemen yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit düşen polislerden Samsunlu polis memuru Mustafa Öztürk için Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Polis Öztürk'ün cenazesi Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki babasının evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı.



Şehidin cenazesi daha sonra Rıdvan Paşa Camii önündeki caddeye getirildi. Burada düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehidin annesi Nurcan ve babası Ahmet Öztürk ile şehit kardeşi Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenci olan Murat Öztürk, şehit polisin yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehit annesi gözyaşlarına boğulurken şehit babası ve şehit kardeşi ise metanetini korudu.



Şehit polis Öztürk'ün Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğu atanamadığı için 3 yıl önce polis olduğu belirtildi. Öte yandan Şehit Öztürk'ün 15 gün sonra sözleneceği ifade edildi.



Burada öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Mustafa Öztürk'ün cenazesi Yeni Kışla Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.