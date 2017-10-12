Oğullarının öldürdüğü Nazlı, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde, çocukları 25 yaşındaki Sertan U. ile 17 yaşındaki Özkan U. tarafından bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı Uyanık'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınmaması üzerine kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, "Müslümanlıkta 'Töre' kavramı yoktur. Sevginin bittiği yerde evlilik de biter. Erkek hanımından boşanma hakkına sahiptir. Kadın da eşinden mahkeme ile boşanma hakkına sahiptir. Kimse kimseyi zorla tahakküm altında tutamaz" dedi

Geçen pazartesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı evde 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek'e kaçan Nazlı Uyanık'ı, izini bularak peşinden gelen oğulları Sertan ve Özkan U'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Kaçarken Ankara girişinde polis tarafından yakalanarak tutuklanan iki kardeşten Sertan U., annesini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.



CENAZESİNİ KADINLAR OMUZLADI



Devrek Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Uyanık'ın cenazesini ailesinden kimse almadı. Belediye görevlilerinin cenazesini hastane morgundan teslim aldığı Uyanık için ilçe merkezindeki Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Uyanık'ın cenazesi, kadınların omzunda araçtan indirilerek cami avlusuna konuldu. Cenaze törenine, Uyanık'ın isimleri açıklanmayan anne ve babası ile Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, sivil toplum kuruluşları, dernek ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



BAŞKAN: TÖRE CİNAYETİ



Gazetecilere açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ilçe halkı olarak üzüntülü bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Çağ olarak böyle konuları aştık. Ailesiyle anlaşamayan bir hanımefendi, sığınma evine gitmiş önce, sonrasında da ilçemize gelmiş. Daha 2 günlük misafirken, evlatları tarafından töre cinayetiyle hayatını kaybetti. Üzüntümüz çok fazla. Bunu ben kınıyorum. Olmaması gereken bir olay. Bizim misafirimizdi, hunharca katledilmesi bizleri son derece üzdü. Belediye olarak, ilçe halkı olarak cenazeye sahip çıktık." dedi.



MÜFTÜ: MÜSLÜMANLIKTA 'TÖRE' YOKTUR



Nazlı Uyanık'ın cenaze namazını Devrek İlçe Müftüsü Mahmut Çakır kıldırdı. Müftü Çakır, ilçe halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek şöyle dedi:



"Müslümanlıkta 'Töre' kavramı yoktur. İnsanlar bir cinayet işliyor, ondan sonra da 'Efendim benim dinim' diyor. Ne dini ya. Böyle din yok. Ben ilçenin müftüsü olarak Diyanet İşleri Başkanlığı adına söylüyorum. Devletin adına söylüyorum. Kimse yaptığı hatayı, işlediği cinayeti Allah’ın dinine mal edemez. Bu işte töreymiş, bilmem neymiş. Bizim dinimiz töre dini değil. Bizim dinimiz Kuran ile hadisi şeriflerle, kuralları sabit olan insani, İslami, ahlaki, edebi, haya, vicdan üzerine, sevgi üzerine kurulmuştur. Evlilik böyle yürütülür. Sevginin bittiği yerde evlilik de biter. Erkek hanımından boşanma hakkına sahiptir. Kadın da eşinden mahkeme ile boşanma hakkına sahiptir. Kimse kimseyi zorla tahakküm altında tutamaz. Böyle bir şey yok."



Uyanık'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda kimsesizlerin gömüldüğü yerde toprağa verildi.



BIÇAKLADIKTAN SONRA HORTUMLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ



Tutuklanan kardeşlerden Sertan U.'nun, savcılık ifadesinde, annesinin babasıyla yaşadığı sorunlar ve geçimsizlik nedeniyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Sertan U. ifadesinde, "Evimizdeki geçimsizlik vardı. Bazı kavgalar oluyordu. Annem evden ayrıldı. Polise başvurdu. Bitlis'te kadın sığınma evine gidiyor. Oradan Zonguldak'a geliyor, kadın sığınma evine gittiğini öğrendim. Orada bir kadınla tanışmış. Onun, eşinden boşanmış olan ağabeyiyle tanışmış annem. Annem eve geri döndü. 1 ay evde kaldı. Sonra tekrar gitti Zonguldak'a. Takip ettik. Sustalı bıçakla anneme saldırdım" dedi. Sertan U.'nun, annesini bıçakladıktan sonra hortumla boğmaya çalıştığı da belirtildi.









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