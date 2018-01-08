OHAL altında defa uzatılıyor!

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ, 19 Ocak'ta süresi dolacak Olağanüstü Hal'in bir defa daha uzatılacağını söyledi

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ, 19 Ocak'ta sona erecek olan Olağanüstü Hal'in bir defa daha uzatılacağını söyledi.



Böylelikle 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sonrası OHAL 6'ncı kez uzatılmış olacak.



ÖNLİSAN MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİĞE YALANLAMA



Öte yandan açıklamalarına devam eden Bozdağ, ön lisans mezunlarıyla ilgili çıkan kısa dönem askerlik haberlerini yalanladı.



"BAHÇELİ'NİN ERDOĞAN'I DESTEKLEMESİ MEMNUNİYET VERİCİ"



Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP lideri Bahçeli'nin "Erdoğan'ı destekleyeceğiz." açıklamasını yorumladı. Bozdağ, "Sayın Bahçeli saygın bir lider. İkili oynamayan birisi. Olacağı net bir şekilde ifade eden duruşu olan bir lider. Sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. Bu kararla ilgili değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığını desteklemesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir." yorumunu yaptı.



"NEDEN SADECE BYLOK'SA GÖREVE İADE EDİLECEKLER"



Bozdağ, ByLock kumpasıyla ilgili görevden uzaklaştırılan kamu görevlileriyle ilgili mağduriyetlerin giderilmesini ön gören KHK'nın çıkarılmasıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.



Bozdağ konuyla ilgili şunları söyledi:



2 bin138 kişi ByLock nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıklar sırf bu tuzak nedeniyle sadece ByLock kullanıcısı olarak görüldüğü için görevden uzaklaştırılılanlar göreve iade edilecek. Sadece ByLock dışında bir neden yoksa görevden uzaklaştırılanlar iade edilecek.