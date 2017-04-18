OHAL yine uzuyor. Türkiye 1 yıl OHAL sürecinde yaşacak

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL'in süresinin uzatılacağı açıklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası getirilen OHAL yine uzatılıyor. 19 Nisan'da süresi dolacak olan OHAL'in 3 ay daha uzatılacağı açıklandı.

Dün Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, OHAL'in yeniden uzatılmasının gündemde olduğunu söyledi.OHAL'i uzatmanın TBMM'ye gönderildiğini açıklayan Kurtulmuş, TBMM onayı verirse 3 ay daha OHAL dönemi içinde yaşayacağımızı söyledi. Son ilan edilen OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Eğer TBMM onay verirse Türkiye 3 ay daha OHAL şartlarında yaşayacak. Böylece Türkiye 1 yıl olağanüstü hal döneminde yaşamış olacak.Türkiye 15 Temmuz'da bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış, bu dönemde de OHAL ilan edilmişti. OHAL'in süresi bittikçe de sürekli yenilenmişti.