Okul müdürünün bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

Esenler’de bir ortaokulda 5 yıldır müdür olan S.Ç.’nin okuldaki bilgisayarında küçük çocuklara ait pornografik görüntüler ele geçirildi. Müdür hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Esenler’de bir ortaokulda 5 yıldır müdür olan S.Ç.’nin okuldaki bilgisayarında küçük çocuklara ait pornografik görüntüler ele geçirildi. Müdür hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; Esenler’de bir ortaokulda beş yıldır müdür olan S.Ç. çocuğun cinsel istismarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polisin takibine alındı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla polis, şüpheli S.Ç.’nin görev yaptığı okuldaki odasında arama yaptı. Polis ekipleri S.Ç.’nin odasında bulunan bütün dijitallere el koyarak Adli Bilişim Büro Amirliği’nde inceleme yaptırdı.

S.Ç.’ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaşı küçük çocuklara ait pornografik görüntüler tespit edildi. İncelemede ayrıca şüpheli S.Ç.’nin bilgisayarında ve telefonunda sahte isimlerle açılmış Twitter ve Facebook hesaplarına erişim yapıldı. Hesapları da incelemeye alan polis bu hesaplardan yaşı küçük kızlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığını ve çocuk pornografisine ait görüntüler tespit etti. Şüpheli S.Ç.’nin sahte isimle açtığı Facebook hesabında lisedeki kız öğrencilere hitaben, “Her şey gizlilik içinde olmalı. Ekleyin veya mesaj atın... Yaş fark etmez. Güvenebileceğiniz olgun, saygılı, anlayışlı dürüst bir erkeğim” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlendi. Twitter hesabındaki paylaşımlarında ise “Liseli kapalı, açık fark etmez, güvenilir öğretmenim, Bakırköy civarından, araba var” şeklinde birçok paylaşımda bulunduğu tespit edildi.



KISMEN KABUL ETTİ!



S.Ç., poliste alınan ifadesinde söz konusu Facebook ve Twitter hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul ederek, çocuklara yönelik cinsel içerikli yorumlar ve çocuk pornografisine ait görüntü paylaşımı yapmadığını söyledi. S.Ç. bu hesapları yetişkinlerle cinsel içerikli sohbet için kullandığını belirterek bilgisayarında çıkan çocuklara ait video ve görüntüleri kendisinin yüklemediğini öne sürdü.



Polisin savcılığa sunduğu araştırma raporunda söz konusu sosyal medya hesaplarının şüpheliye ait olabileceği gibi başkaları tarafından ele geçirilmiş ve rızası dışında kullanılmış olabileceği de belirtildi. Raporda, Twitter ve Facebook hesaplarının sahibi gerçek kişinin tespit edilebilmesi için IP adresi, zaman ve üyelik bilgilerini içeren trafik bilgilerinin Amerika’da bulunan Twitter Inc. ve Facebook Inc. şirketlerinden temin edilmesi gerektiği ve bu yöndeki taleplerin adli istinabe yoluyla yapılması gerektiğinin belirtildiği anlatıldı.





7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli S.Ç.’nin iş yerinde yapılan arama sonucu elde edilen dijital materyaller üzerinde inceleme yapıldığını belirtti. İnceleme sonucunda şüphelinin bilgisayarında müstehcen çocuk görüntüleri tespit edildiği ifade edildi. İddianamede S.Ç. hakkında “çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak, kullanmak” suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. S.Ç. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan ise işlem yapılmadı. Hala aynı okulda müdür olarak görev yapan S.Ç hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.