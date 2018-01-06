Ölüme gidişi saniye saniye görüntülendi!

Şanlıurfa’da doğum gününde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi'nden zıplayarak fotoğraf çektirmek isteyen 8 çocuk babası 39 yaşındaki Halil Dağ’ın kaleden düşme anına ait görüntüler ortayı çıktı

Ölüme gidişi saniye saniye görüntülendi!

Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte Urfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ, son günlerde sosyal medyada hızla yayılarak popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada arkadaşı ise Halil Dağ’ın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Kayanın üzerinde üçe kadar saydıktan sonra ellerini havaya kaldırarak ‘Ya Allah’ diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Dağ'ın son anları arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #urfa kalesi düşüş
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