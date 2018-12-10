Önce annesini bıçakladı, sonra bıçağı kendisine sapladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre Şükrü Kendir (22), bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Naciye Kendir'i bıçaklayarak yaraladı, ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verdi

Önce annesini bıçakladı, sonra bıçağı kendisine sapladı
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:14

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #bıçaklama #intihar
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