Önce bıçakladı, ölmesin diye de...

Karaman'da çıkan kavgada bir vatandaşı bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli, yaraladığı genci suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Karaman'da çıkan kavgada Yusuf Koçaker'i (22) bıçakla yaralayan ve kendisi de yaralanan şüpheli Mehmet Sekmen(22), yaraladığı genci suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Karaman - Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki gurup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker ile Mehmet Sekmen bıçaklarla bir birlerine saldırdı. Koçaker, koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.



BIÇAKLADIĞI YARALIYA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Koçaker'e kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Sekmen, kendi bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Koçaker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sekmen ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.