Önce kıyafetleri bulundu sonra cesedi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, sahilde kıyafetleri bulunan 16 yaşındaki İsmail Can Gül’ün cesedi dalgıçlar tarafından yapılan arama sonucu bulundu

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında serinlemek için denize giren İsmail Can Gül’den haber alınamadı. Sahilde sahibi olmayan elbise gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Haber verilmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları geldi. Yapılan aramada kıyıya beş metre uzaktaki dubaların yanında İsmail Can Gül’ün dibe batmış halde cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan cesette savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İsmail Can Gül’ün cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.