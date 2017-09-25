Önceden hepsi bu plakayı istiyordu şimdi ise...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen süreçte vatandaşların "F" harfi içeren plaka almaktan kaçındığı, mevcut plakalarını ise iade ettiği belirtildi

Önceden hepsi bu plakayı istiyordu şimdi ise...

Türkiye'nin birçok ilinde "F" harfi ile başlayan plakaların tercih edilmediği ve bunların boşta kaldığı öğrenildi. Vatandaşların, yeni araç alırken veya başka ile ait plakayı değiştirirken trafik şube müdürlüklerinde boşta bulunan plakalar arasından tercihte bulunduğu kaydedildi.

Son dönemde özellikle "FG", "FT" ve "FGL" grubu plakaların iade edildiği ifade edildi.

15 Temmuz öncesi ise özellikle FETÖ mensuplarının "F" içerikli plakaları çok tercih ettiği ve "F" grubu plakaların bulunamadığı belirtildi. (Habertürk)

Etiketler; #15 temmuz #plaka #f plaka
Önceki Haber
ABD'den 8 ülkeye kısıtlama geldi!
Sonraki Haber
Sınır kapısı kapatıldı mı? Bakanlık açıklama yaptı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.