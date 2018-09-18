Ordu Belediye Başkanı istifa etti!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz, sosyal medya üzerinden, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, Twitter'dan yayımladığı mesajında, 'Söylenecek o kadar söz var ki hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin, diye. 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ediniz. Allaha emanet olunuz' dedi. Enver Yılmaz'ın, personelle bugün vedalaşıp, belediyeden ayrıldığı öğrenildi.

KURTULMUŞ'LA İLGİLİ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Enver Yılmaz, 13 Eylül'de, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Yılmaz, Kurtulmuş'un 8 yıl önce, HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, AK Parti'yi eleştirdiği videoyu şu notla paylaşmıştı:

"'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa en gizli ve sinsi kendi çıktı. 'Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki ne oldum değil, ne olacağım demeli"

Enver Yılmaz, Kurtulmuş ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımları yaklaşık 1 saat sonra kaldırmıştı.

PROTOKOL KAVGASI

Öte yandan Ordu'da, 23 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen Aybastı Perşembe Yayla Şenliği'nde, dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıkmıştı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ile Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak, şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik, kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılıp, merkeze gitmiş ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atanmıştı.