Örümcek Adam’ın Okul Hayatı

Her Örümcek Adam filminde Peter Parker’ın tekrar okula döndüğünü fark etmişsinizdir. Tobey Maguire’ın Örümcek Adam’ı liseyi birinci filmde bitirdi, Andrew Garfield’ın oynadığı Örümcek Adam ise liseden ikinci filmde mezun oldu. Yani diğer Yenilmezlerin aksine Örümcek Adam filmlerde hep bir okul ve mezuniyet teması işleniyor, bu nedenle Örümcek Adam okul çağındaki çocuklar tarafından daha çok seviliyor

Peter Parker’ın bir lise öğrencisi olması, ona diğer süper kahramanlardan farklı iki tane özellik veriyor. Birincisi, o tam anlamıyla yetişkinlerin dünyasındaki bir çocuk. İkincisi, çocuk olduğu için, başkalarının yapmasının kabul edilemeyeceği hataları yapmaya ve onlardan ders çıkarmaya izni var. Aslında izin de değil, izleyicinin beklentisi tam olarak bu yönde. Bu da farklı bir süper kahraman gelişim hikayesi yaratıyor, bu gelişim daha uzun sürüyor ve izleyiciye ekrandaki kahramanla kendini özdeşleştirmesi için daha çok olanak veriyor. İzleyici, kendisinin de süper kahraman olmayı tıpkı Peter Parker gibi uzun sürede öğreneceğinden emin oluyor.

Bu yüzden Örümcek Adam, köklerine geri döndürülüp izleyicinin daha kolay özdeşleşme kurabileceği bir hâle getirildi. Senaristlerin, lise günlerini yeniden yaratmaya bu kadar zaman ve enerji harcamış olmalarına şaşırmamak gerek.

Çocuğunuz Örümcek Adam gibi liseye gitmiyor olabilir, ancak okulun her yaşa özgü eğlenceleri ve görevleri vardır. Bu yüzden çocuğunuzun en sevdiği kahramanın Örümcek Adam olması çok normaldir. Nitekim çocuğunuz da tıpkı Peter Parker gibi yetişkinlerin dünyasını öğrenmeye çalışmakta, bunu da oyunlar oynayarak ve okula giderek gerçekleştirmektedir. Çocuğunuzun hayan dünyasını geliştirmek için oyuncaklar alabilir, oyunlarının eğlencesini okula da taşımak için en sevdiği karakterlerin aksesuarlarını okula götürmesini sağlayabilirsiniz. Örümcek Adam temalı oyuncak, okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini Karakter Dükkanı’nda bulabilirsiniz.