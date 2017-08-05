Örümcek Adam’ın Okul Hayatı

Bu yüzden Örümcek Adam, köklerine geri döndürülüp izleyicinin daha kolay özdeşleşme kurabileceği bir hâle getirildi. Senaristlerin, lise günlerini yeniden yaratmaya bu kadar zaman ve enerji harcamış olmalarına şaşırmamak gerek.
Çocuğunuz Örümcek Adam gibi liseye gitmiyor olabilir, ancak okulun her yaşa özgü eğlenceleri ve görevleri vardır. Bu yüzden çocuğunuzun en sevdiği kahramanın Örümcek Adam olması çok normaldir. Nitekim çocuğunuz da tıpkı Peter Parker gibi yetişkinlerin dünyasını öğrenmeye çalışmakta, bunu da oyunlar oynayarak ve okula giderek gerçekleştirmektedir. Çocuğunuzun hayan dünyasını geliştirmek için oyuncaklar alabilir, oyunlarının eğlencesini okula da taşımak için en sevdiği karakterlerin aksesuarlarını okula götürmesini sağlayabilirsiniz. Örümcek Adam temalı oyuncak, okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini Karakter Dükkanı’nda bulabilirsiniz.