Osmangazi'den geçiş 103 TL oldu

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL'ye yükseltildi. İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL'ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL'ye yükseltildi.

Ehliyet ve kimlik de zamlandı

Pasaport, sürücü belgeleri, araç tescil belgesi, noter kağıdı gibi 'değerli kağıt' ücretleri de yılbaşı itibarıyla yüzde 23.5 oranında zamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 13.50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133.50 lira olacak. Kimlik kartları 22.50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148.50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12.50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri

Noter kağıdı: 13.50 TL

Beyanname: 13.50 TL

Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 TL

Pasaportlar: 133.50 TL

İkamet izni: 89 TL

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22.50 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 TL

Aile cüzdanları: 121 TL

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 148.50 TL

İş makinesi tescil belgesi: 124 TL

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 TL

Mavi Kart: 12,50 TL

Yabancı çalışma izni belgesi: 89 TL

Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 TL.