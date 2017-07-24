Otel odasındaki cinayet davasında istenen ceza belli oldu!

Manken olma bahanesiyle kendilerine tecavüz eden ve müstehcen fotoğraflarını çeken adama tuzak kuran iki kadın hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

Olay Instagram'da başlayıp, Taksim'deki bir otelde sona ermişti. Alınan bilgiye göre 41 yaşındaki Cüneyt Pala ismindeki şahıs, anaokulu öğretmeni olan 30 yaşındaki Dilek D. ve öğrenci olan Gülşah Ş. ile Instagram üzerinden iletişime geçti. Genç kızlara kendisini reklamcı olarak tanıtan Pala, 2 kadına da mankenlik teklif etti. Biri Van'da diğeri Hatay'da yaşayan iki kadın teklife sıcak baktı ve Pala'ya müstehcen sayılabilecek fotoğraflarını gönderdi.



Pala daha sonra iki kadınla da katolog çekimi bahanesi ile farklı tarihlerde ve şehirlerde görüştü. Otelde çekimleri yapan Pala, kadınların müstehcen fotoğraflarını da çekti. Pala'nın kadınlarla istekleri dışında cinsel ilişkiye girdiği de öğrenildi. Pala daha sonra kadınlardan katalog çekimi ve ulaşım gibi masraflarını da tahsil etti. Kendisinden sürekli para istemesinden şüphelenen Dilek D., karşı çıkınca bu kez Pala genç kadını müstehcen fotoğrafları ile tehdit etmeye başladı.



Dolandırıldığını anlayan Dilek D., Instagram'da sahte bir hesap açtı ve Pala'nın takipçileri ile iletişime geçmeye başladı. Bu kişilerden 22 yaşındaki Gülşah Ş. ile iletişim kuran Dilek D., onun da kendisi gibi kandırıldığını öğrendi.



Bunun üzerine iki kadın anlaşarak Pala'ya suçüstü yapmak istedi. Fotoğrafları da silmek isteyen kadınlar İstanbul'da buluşmak için plan yaptılar.



Taksim'de bir otel odasının 401 nolu odasını tutan kadınlar, odaya biber gazı, koli bandı, çamaşır ipi ve bıçak gibi malzemeler koydular. Daha sonra Gülşah Ş., Pala ile iletişime geçti ve onun otele gelmesini istedi. İki kadının planına göre Dilek D., odaya gizlice girecekti ancak kapıyı Pala açınca plan bozuldu. Oyuna getirildiğini anlayan Pala, Dilek D.'ye saldırdı. Gülşah Ş. de o sırada Pala'ya biber gazı ile müdahale etti. İki kadın ve Pala arasında boğuşma başladı. Dilek D.'nin elinde olan bıçak, Pala'ya iki defa saplandı. Bunun sonucunda Pala hayatını kaybetti.



Savcı iddianame hazırladı

Olayla ilgili savcı iddianamesi de hazırlandı. 2 kadının, fikir birliği içinde planlı bir şekilde hareket etmesi, Pala'daki yaraların öldürücü nitelikte olması nedeniyle kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi. 2 kadının kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçları amacıyla hareket ettiklerinden meşru hukuki bir zeminde bulunmadıklarından meşru müdafaa hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi. Ancak savcı 'haksız tahrik' indirimi istedi. Müebbet hapisleri istenen 2 kadın, tahrik indiriminden faydalanırsa 12-18 yıl arasında hapse çarptırılacak. (Habertürk)