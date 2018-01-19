Otobüs dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Muş ile Bingöl arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçtuğu öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı

Muş'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adnan Öletaş'ın kullandığı Lider Muş Tur firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada otobüste bulunan 6 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybedenlerin Osman Aslan, Turgut Deniz, İpek Yaşar, İbrahim Eren, Memik Gökşin ve Hamza Karabalık olduğu öğrenildi.

"Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş"

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını söyledi.Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş'ta, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz." diye konuştu.