Otobüsle Avrupa Turu Viyana

Avusturya'nın başkenti olan Viyana, Avrupa da en çok ziyaretçiyi ağırlayan şehirlerden birisidir. bu ziyaretçi akınının sebebi de zengin tarihi ve olağanüstü coğrafi konumudur. Yüzyıllardır Batı ile Doğu arasında bir kapı olmuştur.

Avusturya'nın başkenti olan, Avrupa da en çok ziyaretçiyi ağırlayan şehirlerden birisidir. bu ziyaretçi akınının sebebi de zengin tarihi ve olağanüstü coğrafi konumudur. Yüzyıllardır Batı ile Doğu arasında bir kapı olmuştur. Viyana şehri dev bir hükümdarlık olan Habsburgların da doğduğu yer. Günümüzde yaşanabilir şehirlerin sıralamasında ilk sıralarda yer alır.sırasında Viyana şehrin de bol bol vakit geçireceksiniz. Kendinizi rüya'da gibi hissedebileceğiniz Otobüsle Viyana gezisinde anlayacaksınız ki şehrin farklı bir havası ve muhteşem mimarisi açıkça gözler önündedir.. Şehrin her yerinde küçük Viyana kafeleri bulunmakta. Bu kafeler göze ve damağa hitap etmektedir. Eğer Viyana'ya yolunuz düşerse uzun bir süre vakit geçirmenizi tavsiye ederim.

Otobüsle Avrupa Turu sırasında doya doya gezebileceğimiz Viyana aceleyle gezip görülecek bir şehir değil. Her şeyin tadını çıkararak vakit geçirmelisiniz. Viyana da gezilecek yerleri yürüyerek gezmeniz mümkün. Viyana'nın tarihi sokakları Ringstrabe denilen bir çember etrafına kurulmuştur. En eski üniversitelerden olan Viyana Üniversitesi ve muhteşem mimarisiyle Rathaus belediye binası, Avusturya Parlemento Binası, Hotel Imperial bu şehrin en nadide yerleridir. Bunun gibi daha birçok görkemli yeri gezilecekler listemize alabiliriz. Viyana'yı gezerken büyük bir zevk alacaksınız ve yorulduğunuzda kesinlikle küçük Viyana kafelerinde dinlenin. Gezeceğiniz yerlere otobüsle de gidebilirsiniz.



Viyana Tarihi Binalar

Avrupai Tur sırasında göreceğimiz Viyana zengin bir geçmişe sahiptir. Bunun için gezilecek o kadar yeri vardır ki. Viyana sokaklarında yürürken içiniz huzurla dolacak. Birçok tarihi bina bulunmaktadır otobüs gezileri sırasında bu bilgiler rehberiniz tarafından size özel olarak detaylarıyla aktarılacaktır. Bu binalar muhteşem bir mimariye sahiptir. Bunlardan birisi Hofburg İmparatorluk Sarayıdır. Bu saray tam 600 yıl boyunca Habsburgların yönetim merkezi olmuş ve 1275'den bu yana Avusturya Hükümdarlarının yaşadığı yerdir. Tarihi yönden önemli bir yere sahiptir. Saray Gotik, Rönesans, Barok ve Rococo akımlarının hepsinden izler taşıyan bir mimariye sahiptir. Saray 59 hektarlık bir alana kurulmuştur. Bu sarayı gezmek için en az 2 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederim. Viyana'da gezilecek yerler oldukça fazla. Mesela, Aziz Stefan Katedrali, İspanyol Binicilik Okulu, Viyana Devlet Opera Salonu,Schönbrunn Sarayı ve Bahçeleri, Belvedere Sarayı gibi daha bir dünya gezilecek yer vardır.

Avrupai Tur - En Uygun Fiyat Avantajlarını Kaçırma!.

Otobüsle Avrupa Turu seyahatinizde Avusturya'nın başkenti Viyana gibi bir çok ülkeyi ve şehirleri dostlarınızla, arkadaşlarınızla, eşinizle, ailenizle gezerek güzel anılar biriktirebilirsiniz. Avrupai Tur en içten samimiyeti ile siz değerli müşterilerine huzurlu ve eğlenceli bir tatil sağlamaktadır. Otobüs turu sırasında bir çok ikram yapılmaktadır. Rehberiniz tüm ülke ve şehirler hakkında detaylıca bilgiler aktarmaktadır. Avrupai.com.tr adresini ziyaret ederek turlarımızı inceleyebilir ve uygun fiyatlarla katılabilirsiniz.