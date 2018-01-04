Otomobil içinde iki ceset bulundu!

Aksaray'da 27 yaşındaki Tuncer Kütük ve 25 yaşındaki Mediha Akdağ otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu

Olay dün Aksaray'ın Sultanhanı İlçesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tarlada park halinde duran bir aracın içinde iki kişiyi kanlar içinde görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilde bulunan iki kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede ölenlerden birinin 27 yaşındaki Tuncer Kütük ötekinin de 25 yaşındaki Mediha Akdağ olduğu tespit edildi.



Öldürülen Kütük'ün olaydan birkaç saat önce yolda giderken otomobilinden canlı yayın yaptığı ve sosyal medya sitesinden paylaştığı öğrenildi. Kütük'ün yayında sürekli yanındaki kişiye kendisini çekmesini söylediği görüldü.



Ölen iki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.