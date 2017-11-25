Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü!

Şanlıurfa'da bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Şanlıurfa tarafına giden otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan trafikte önünde bulunan kamyona çarptı.



Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İki kişinin cesedi morga kaldırılırken, polis de kazada hayatlarını kaybeden kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan kamyon şoförü de gözaltına alındı.