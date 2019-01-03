Otomobilin çarptığı Eylül Tansu öldü

Muğla'da, otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Eylül Tansu Suda yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Muğla- Denizli karayolu Soda mevkiinde meydana geldi. Yaraş Mahallesi'nde oturan Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Eylül Tansu Suda, kendisini 15 kilometre mesafedeki okuluna götürecek bir yakınının otomobiline binmek amacıyla, yolun karşısına geçti. Bu sırada Denizli yönünden gelen M.Ö. yönetimindeki 48 RZ 9124 plakalı otomobil, araca binmek üzere olan Eylül Tansu Suda'ya çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eylül Tansu Suda'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.