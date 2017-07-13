Otoparklar giriş çıkışa kapandı

Emniyet Müdürlüğü'ne email ile yapılan bomba ihbarından sonra Anadolu Adalet Sarayında bazı katlar giriş çıkışa kapatıldı ve binaya polis ekipleri sevk edildi.

Otoparklar giriş çıkışa kapandı
 Adalet Sarayında hizmet veren eksi 5 eksi 2 eksi 1 deki kapalı otoparklar giriş ve çıkışları kapatıldı. Polis dedektör köpekleri getirerek araştırma yapmak için hazırlık yapıyor.





 

Kaynak: DHA
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