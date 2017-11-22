Oyuncu olmak için başvurdular, tacize maruz kaldılar!

Üniversite öğrencisi iki kız ünlü olmak için gittikleri organizatörün tacizine uğrayınca savcılığa başvurdu. Kızlar organizatörün çıplak fotoğraflarını çekerek kendilerine şantaj yaptıklarını iddia etti

Üniversite öğrencisi iki kız oyuncu olmak için gittikleri yapımcı ve güzellik yarışması organizatörü tarafından taciz edildiklerini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Üniversite öğrencisi N.P ile E.S İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. 21 yaşındaki E.S savcıya verdiği ifadede, 2 yıldır tanıdığı arkadaşı Alican K. vasıtasıyla şüpheli F.D ile tanıştığını söyleyerek, “Beni oyuncu yapacağını söyleyerek çıplak pozlar vermemi istediler. F.D isimli şahıs benim erotik pozlarımı çekti. Bana bu pozların yarışma için lazım olduğunu ve sadece 5 kişinin göreceğini söyledi” dedi.



Daha sonra çekilen fotoğrafları magazin sitelerinde gördüğünü söyleyen E.S, “Bu şahıs benimle birlikte olmak istedi. İş yerine gittiğimde cinsel tacizde bulundu. Bu şahıs bana fotoğrafların silinmesi için ya kendisiyle beraber olacağımı ya da ona para vermem gerektiğini söyleyerek bana şantaj ve tacizde bulunmuştur” dedi.



N.P ise ifadesinde F.D’nin kendisini taciz ettiğini, çıplak fotoğraflarını çektiğini söyleyerek, “’ünlü olmak istiyorsan böyle fotoğraflar çekmem lazım. Beni memnun etmen lazım’ dedi. Daha önce çektiği kızların fotoğraflarını gösterdi” dedi.