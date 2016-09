15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de başlatılan FETÖ üyelerinin tespiti ve temizliği işlemi kamu kurum ve kuruluşlarından sonra özel sektörde de başlatılmıştı. Son süreçte özel güvenlik görevlilerinin içerisinde de çok sayıda FETÖ üyesi olduğu iddiasının ortaya atılması gözleri özel güvenlikçilere çevirdi. Devletin yanlarında olduğunu belirten özel güvenlikçiler, böyle bir durumla karşılaşmaları durumunda da üzerlerine düşenleri yapacaklarını açıkladı.

'Emniyet tarafından denetlenen tek sektörüz'

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından asker ve polis gibi silah taşıma yetkisine sahip birimlerde de büyük bir FETÖ-PDY temizliğine başlandı. İlişiği olanların görevlerinden atıldığı süreçte gözler geçtiğimiz günlerde ortaya atılan özel güvenlikçilerin yüzde 60'ının FETÖ'cü olduğu iddiasına çevrildi. 1 milyonun üzerinde özel güvenlik görevlisinin bulunduğu sektörde halen 300 bin aktif görevlinin faaliyet gösterirken, yüzde 60'ının FETÖ üyesi olduğu iddiasını Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Serdar Gökhan Arıkan, şöyle yanıtladı: İzmir'de kurulu bir derneğiz ancak Türkiye çapında hizmet veren firmaları da bünyemizde barındırıyoruz. Biz bu iddiayı kabul etmiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz bu yapıya gereken cevabı meydanlarda verdi. FETÖ ve diğer örgütlerin hiçbir mensubu özel güvenliğin içinde barınamaz. Neden barınamaz? Çünkü biz devletin kolluk kuvvetleri ve diğer birimleri tarafından 24 saat denetlenen bir kuruluşuz. Özel güvenlik Türkiye'de bulunan diğer şirketlere göre denetlenen tek sektör.

'Valiliğe çalışan listesini sunduk'

Denetlendikleri dolayısıyla hırsızlık yapan, soygun yapan ya da herhangi bir suça karışan veya herhangi bir şekilde devlette suç kaydı bulunan insanların bu sektörde barınmalarının mümkün olmadığını belirten Arıkan, 'Bu kadar önem verilen ve titizlikle denetlenen bir sektörde böyle bir yapı yani FETÖ'cüler barınamaz. Aynı zamanda göz ardı edilmiştir veya atlanmıştır diye de Valilik ziyaretimizde Vali Bey'e derneğimiz bünyesinde kayıtlı firmalardaki çalışanların listesini sunduk. Valilik gerekli incelemeleri yapıyor. Zannederim bir yanlış anlaşılma var. Denetimi olan bir sektörün içinde bu yapının yapılanması mümkün değil' dedi.

Üzerimize düşeni yaparız

Arıkan, kolluk kuvvetlerinin özel güvenlik bölgesine geldiği zaman yetkilerinin kendilerinden üstün olduğunu belirterek, 'Bu noktada kolluk kuvvetleri bizlerden daha yetkili. Görevlerimiz ve yapabileceklerimi yasal olarak da belirlenmiştir. Şunu da özellikle belirteyim, bu tip insanlar içimizde barınamaz ancak varsa da temizlenmeleri için üzerimize düşeni yaparız. Bizler her zaman devletimizin yanındayız. Bizler 7 gün 24 saat her koşulda devletimizin hizmetindeyiz. Bu yapının içimizde olmasına müsaade etmeyiz. Devletimiz ne zaman isterse her türlü işbirliğine ve denetimine hazırız' ifadelerini kullandı. n Ali Budak