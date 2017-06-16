Özge yürümeyi öğrendi, sırada koşma ve yüzme var

Antalya'da 150 liraya mal ettiği ve kendi yaptığı düzenekle tek bacaklı kızına yürümeyi öğretirken gündeme gelen Ali İhsan Yıldırım, yürümesinde iyileşme görülen 3 yaşındaki Özge'ye şimdi de yüzmeyi öğretecek

Bir bacağı protez olan kızı Özge'nin, yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması baba Ali İhsan Yıldırım'ın yüreğini sızlattı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle fizik tedaviye gidemediği için yürümeyi öğrenemeyen kızı için ne yapabileceğini düşünen alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, evde bir düzenek icat ederek kızına yürümeyi öğretmeye çalışırken DHA'nın haberiyle gündeme geldi. Haber üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türkiye minik Özge için seferber oldu. Evinin tavanına asılı düzenekle ilk adımlarını atan minik Özge'nin durumunun gündeme gelmesiyle Antalya'daki kamu kurumları kapılarını Özge'ye açtı. Özge, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezi ve Kepez Devlet Hastanesi'ndeki uzmanlar eşliğinde yürümeyi öğrenmeye başladı.





KULAĞI BÜYÜKŞEHİR'DEN GELECEK HABERDE

SIRA KOŞMAYA GELDİ



OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Özge için yeni bir protezin yapımı için söz verdiğini belirten Ali İhsan Yıldırım, kızıyla birlikte İstanbul'a yeni protez bacak için gideceği günü bekliyor. Aynı zamanda kızının artık sokakta daha rahat adım atmayı başardığını dile getiren Yıldırım, işten kalan zamanının büyük bölümünü Özge'ye ayırıyor. Kızının parkta oynamayı çok sevdiğini anlatan Yıldırım, “Onu eğlendirmeye çalışıyoruz. Yaz geldi, şimdi de denize götürüp yüzmeyi öğreteceğim. Yaşı ilerledikçe yürümesinde ilerleme oluyor. İnşallah bundan daha güzel günleri olacak" dedi.Özge'nin eski mekanizmayı oyun oynamak için kullandığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:“Özge artık rahat yürüyebiliyor, sıra koşmaya geldi. Hukuk mücadelesi için de çabalamaya devam ediyoruz, avukattan gelecek haberi bekliyoruz. İş artık savcılıkta. Özellikle Doğan Haber Ajansı bizimle birlikte oldu, kendilerine teşekkür ederim. Bu dava bitene kadar basın mensupları ile beraberiz. Türkiye'nin farklı kentlerinden destek geldi. Güneydoğu'dan askerlerden oyuncakların yanı sıra bir aile kızıma küçük bir gelinlik gönderdi."Kepez İlçesinde alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi 35 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için bir özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı, dizinin altında kesildi.