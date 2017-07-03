Bursa’nın en eski bayrak üretici firmalarından biri olarak Özgüvenal Bayrak, yerelde tüm Bursa’nın, genelde ise tüm Türkiye’nin bayrak taleplerine hizmet vermektedir. Yerelden aldığımız enerji ile ulusal çapta sağladığımız başarı, siz kıymetli müşterilerimizi övgüsüne mazhar olmamızı sağlamaktadır

Bursa’nın en eski bayrak üretici firmalarından biri olarak Özgüvenal Bayrak , yerelde tüm Bursa’nın, genelde ise tüm Türkiye’nin bayrak taleplerine hizmet vermektedir. Yerelden aldığımız enerji ile ulusal çapta sağladığımız başarı, siz kıymetli müşterilerimizi övgüsüne mazhar olmamızı sağlamaktadır.

Takdim bayrak, üçgen bayrak, damla bayrak, dikey bayrak, olta bayrak, gönder bayrak, kırlangıç bayrak, makam bayrağı, masa bayrağı, plaj bayrak, yelken bayrak, yabancı ülke bayrakları ve Türk bayrakları ile her türlü bayrak modelini üretebiliyoruz. Dijital baskı yöntemini kullanarak, kaliteli kumaşlara yaptığımız tüm baskılar uzun ömürlü olmakta, hem iç mekan hem de dış mekan şartlarına dayanıklı olmaktadır.

Özellikle açık havalarda kullanılacak tüm bayrak modellerimiz hava şartlarına oldukça dayanıklıdır. Kaliteli üretimlerimizde sağladığımız cazip indirimler ve ödeme kolaylığı ile Özgüvenal Bursa Bayrak olarak her zaman sizlerin memnuniyetini ön planda tutuyoruz.

Özel ve resmi tüm ihale şartnamelerine uygun olarak hazırladığımız ürünlerimiz, müşteri potansiyelimizin artmasını sağlamakta ve ilk kez iş yaptığımız müşterilerimizin bizleri tanıdık firmalara ve kurumlarda önermelerine katkı sağlamaktadır.







