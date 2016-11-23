Para vermediği için annesine kızdı, evi yaktı

Adana'da 34 yaşındaki Ufuk G., para meselesi yüzünden annesiyle tartıştıktan sonra oturdukları evi yaktı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk G., akşam saatlerinde birlite yaşadığı annesi 61 yaşındaki Leyla G. ile para meselesi yüzünden tartıştı. Para alamadığı için annesine öfkelenen Ufuk G., önce yatak odasını, sonra da salonu yanıcı maddeyle ateşe verip, evden çıktı. Alevlerin hemen evi sarması üzerine Leyla G. de komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 2 araçla müdahale etti. İtfaiye erleri, yaklaşık yarım saatte söndürdürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.



YANGINI İZLERKEN YAKALANDI



İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışırken, polisler de evi ateşe veren Ufuk G.'yi aramaya başladı. Kalabalığın arasında gizlenip söndürme çalışmalarını izleyen Ufuk G., polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.