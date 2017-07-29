Parkta şok olay! Birden silahını çıkardı ve...

Antalya'da psikolojik sorunları yüzünden bunalıma giren 40 yaşındaki Murat Gücün, parkta son sigarasını içtikten sonra kurusıkıdan bozma tabanca ile intihar etti

Olay, saat 11.00 sıralarında Murapaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş Parkı'nda meydana geldi. Seyyar tezgahlarda kitap satan ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Murat Gücün, parka geldi. Banka oturup son sigarasını için Murat Gücün, çevredekilerin bakışları arasında kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp şakağına dayadıktan sonra tetiği çekti. Kanlar içinde yere yığılan Gücün, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çeşitli suçlardan kayıtları poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Gücün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.