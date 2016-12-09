Parkta spor yapan hamile kadına saldıranı 'plaka' ele verdi

Turgutlu'da hamile Ebru Tireli'ye parkta spor yaparken saldırdığı ileri sürülen şüpheli Mehmet T.'ye polis, kullandığı aracın plakasından ulaştı ve gözaltına aldı

Hamile Ebru Tireli'ye parkta spor yaparken saldırdığı ileri sürülen şüpheli Mehmet T.'ye polis, kullandığı aracın plakasından ulaştı ve gözaltına aldı. Hem görgü tanıklarının, hem de saldırıya uğrayan Ebru Tireli'nin teşhis ettiği Mehmet T.'nin tarım ilaçları satan babasının işyerinde çalıştığı ve 6 ay önce de yine bir kadına saldırdığı ortaya çıktı. Saldırıdan sonra tedaviye alınan Ebru Tireli, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli bir otomobilden inen bir erkek, yanına gelip "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu.



Yere düşen kadını tekmeledi



Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme atıp vurmayı sürdürdü. Korkup, gözyaşları döken hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.

Saldırının ardından Ebru Tireli yaşadığı dehşeti anlatırken, "Hamileyim, ne olur vurma diyerek yalvardım. Ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı. Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Bir an bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Sonra birden beni bırakıp kaçtı" dedi.



Özel ekip yakaladı



Turgutlu'da hamile Ebru Tireli'ye yapılan saldırı, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in talimatıyla saldırganın yakalanması için 'özel ekip' görevlendirildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgileri tüm detaylarıyla değerlendiren polis saldırganın eşkalini ve kullandığı aracın plakasını belirledi. Tire ilçe merkezinde babasına ait tarım ilaçları satılan işyerinde çalışan Mehmet T., olayın faili olduğu iddiasıyla dün akşam saatlerinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, olay anında başka yerde bulunduğunu anlattı.

Buna karşın araç plakasından ulaşılan Mehmet T.'yi hem görgü tanıkları hem de saldırıya uğrayan Ebru Tireli teşhis etti. Emniyetteki işlemleri süren Mehmet T., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



Daha önce de saldırdı iddiası



Mehmet T.'nin gözaltına alınmasından sonra, oturduğu mahalle sakinleri onun hakkında açıklamalarda bulundu. Mahalle sakinleri, Mehmet T.'nin yaklaşık 6 ay önce yine aynı bölgede yürüyen bir kadına "Burada ne işin var. Çabuk evine git" diye bağırdığının konuşulduğunu, ancak bununla ilgili yasal işlem yapılıp yapılmadığını bilmediklerini söyledi.

Polisin yaptığı ilk araştırmalarına göre, Mehmet T.'nin psikolojik olarak bir sorununun bulunmadığı, herhangi bir tedavi de görmediği de belirlendi.



Saldırı, buruk sevinç yaşattı



Bu arada saldırıdan hemen sonra şoka giren Ebru Tireli'nin karnına aldığı darbelerden dolayı bebeğinin sağlık durumu da kontrol edildi. Doktorların yaptığı kontroller sırasında Tireli'nin karnındaki bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıktı. Doktorlar müjdeyi de kontrole geldiğinde Ebru ve Akın Tireli çiftine verdi.

İlçede tornacı olarak çalışan Akın Tireli, eşi Ebru'nun psikolojik olarak yaşananlardan çok etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

Eşimin psikolojisi çok bozuldu. Buralardan bir hafta uzaklaşıp ortamdan kurtulması lazım. Bunu yapacağız. Çok büyük yükün altına girdi. Sadece kendi yaşadığı olay değil, olayın bu kadara büyüyeceğini düşünmedi. Sanık yakalandıktan sonra en ağır cezaya çarptırılması için takipçisi olacağız. İstediğim sanığın en ağır cezaya çarptırılması. Eşimin yaşadığı Türkiye'de son olsun ve sanık en ağır cezaya çarptırılsın.

Eşinin kontrolleri sırasında bebeklerinin cinsiyetini de öğrendiklerini, bir kızlarının daha olacağını anlatan Akın Tireli, "Bunların yanında çok destek gördük. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aradı olayın ilk elden öğrenmek istediğini söyledi. Olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri kaymakamımız, belediye başkanımız da aradı ilgilendi. Umarım bu olayla ilgili destekler büyüsün ve bir daha bunlar yaşanmasın. Bizim canımız yandı geçti ama bir daha olmasın" dedi.



Saldırı kınandı



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, hamile Ebru Tireli'nin parkta spor yaparken bir kişinin saldırısına uğramasını basın açıklamasıyla kınadı.