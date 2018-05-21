Parolayı bilemeyen, kantinde alışveriş yapamıyor

Çankırı'da Atatürk Ortaokulu'nda başlatılan "Anahtarım Türkçe Projesi"yle öğrencilere yazımı karıştırılan Türkçe kelimeler ve noktalama işaretlerinin kalıcı şekilde öğretilebilmesi için ilginç bir yöntem deneniyor

Çankırı'da Atatürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenlerinin "Anahtarım Türkçe Projesi"yle sıkça yazımı karıştırılan Türkçe kelimeler ve noktalama işaretlerinin doğru yazılışının öğrencilere doğru kavratılması için okulda "parola" uygulaması yapılıyor.

Uygulama ile her gün farklı bir parola belirleyen Türkçe öğretmenleri, ilk derslerde bu parolayı öğrencilerle paylaşıyor. Okulun panosuna da o günün parolası yazılarak öğrencilerin bunu öğrenmesi sağlanıyor.

Öğrenciler, parolayı bilmeden kantinden alışveriş yapamıyor, öğretmenine soru soramıyor. Ayrıca okulun her yerine yazımı karıştırılan kelimelerin doğru şekilde yazılışı asılarak öğrencilerin aklında kalması hedefleniyor.

Okulun Türkçe öğretmenlerinden Mehmet Gümüş yaptığı açıklamada, Türkçe'de bazı kelimelerin, imla ve noktalama işaretlerinin karıştırıldığını ve doğru kullanılmadığını, küçük hataların sınavlarda sürekli karşılarına çıktığını belirtti.

Amaçları bilginin akılda kalması

Projeyle öğrencilere Türkçeyi doğru şekilde öğretmeyi hedeflediklerini ve projeye "Anahtarım Türkçe" adını verdiklerini söyleyen Gümüş, temel amaçlarının verilen bilginin öğrencilerin zihinlerinde kalıcı olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin doğru Türkçeyi hayatlarında da uygulamaları için parola belirlemeye karar verdiklerini anlatan Gümüş, şunları dile getirdi:

"Parolamızı, şiir, bilmece tarzında kafiyeli bir şekle getirmeye çalıştık ki öğrencilerimizin aklında bu parolalar kalsın. Bu parolaları da öğrencilere ulaştırmak için tahtalara yazdık, öğretmenlerimizle paylaştık ve gün içinde derse giren bütün öğretmenler öğrencilere parola soruyor. Bununla da kalmadık, kantinden alışveriş yapan öğrenciye kantinci parolayı soruyor, öğrenciler öğretmenleriyle olan ilişkilerinde her zaman parolaya ihtiyaç duyuyor. Biz bunu bir not korkusu, bir zorlama olmadan yaymaya çalıştık ve öğrencilerimizden dönütler çok güzel oldu."

Öğrenciler uygulamadan memnun

Altıncı sınıf öğrencisi İlayda Aysima Güray, uygulanan projenin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi.

Derslerde öğrenemedikleri konuların sürekli karşılarına çıkmasıyla daha kolay öğrendiklerini aktaran Güray, "Öğretmenlerimiz bize parola sorduğunda yazım yanlışlarını ve noktalama işaretlerini daha kolay öğreniyoruz. Aklımızda kalıcılığı daha fazla oldu. Sınavlarımızda da bu sayede yüksek not alıyoruz. Kantinde kantinciler soruyor, öğretmenlerimiz soruyor, sınava başlamadan önce karşımıza çıkıyor." dedi.