Pasaport ve sürücü belgesinde yeni dönem 2 Nisan'da başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır" dedi

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Bu kapsamda Ankara'da bir otelde pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreni düzenlendi. Programda konuşan Bakan Soylu, devletin insan odaklı bir anlayışla kendini sürekli yenilediği ve bu yenilenmenin modernliğin gereği olarak algılandığı bir sürecin içinden geçildiğini kaydetti. İletişimin artması, bilginin yayılması ve insanların kurumlardan beklentilerini arttırmasının bu değişimi zorlayan sebeplerin başında geldiğini ifade eden Soylu, "Değişimi zorlayan bir başka sebep de verimlilik artışıdır. Teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşımızda dururken hala eskinin alışkanlıklarında ısrar etmek zamandan, mekandan, maliyetten büyük bir israftır. Gelişen teknolojiyi devlete entegre etmek, kamuyu durağanlıktan kurtarmak, kamu hizmetini daha düşük zaman ve para maliyetiyle gerçekleştirmek, modern zamanların temel hedeflerinden biri olmalıdır" diye konuştu.



"2 NİSAN'DAN İTİBAREN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU YAPILACAK"



Soylu, özellikle kamu verimliliğini arttırma noktasında Bakanlığın ürettiği bazı hizmetlerin yapısında değişiklikler ve sadeleştirmeler yapma kararı aldıklarını belirterek, bu kapsamda öncelikle bir hizmet sunumu envanteri çıkarttıklarını kaydetti. Soylu, bu envanterde yaptıkları incelemelerde sundukları bütün hizmetlerden toplam 2 bin 185 belge istendiğini gördüklerini anlatarak, yaptıkları çalışmalarla bu belgelerden şimdilik 754 tanesini kaldırdıklarını dile getirdi. Bir önemli avantajın da vatandaşın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmaya gerek kalmamaması olduğunu belirten Soylu, "2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir. Biz vatandaşımızdan belge istemeyeceğiz. Çünkü, birçok kurumla yapmış olduğumuz entegrasyonla vatandaşlarımızın bilgilerini bilişim üstünden temin edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlayacağız. Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, şimdi nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" şeklinde konuştu.



NOTERLERE DEVREDİLEN ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNİN RAKAMLARINI AÇIKLADI



Bakan Soylu, 1 Şubat 2018'de Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve İçişleri Bakanlığının üçlü bir entegrasyona gittiğini, bu kapsamda araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredildiğini aktararak, "Bu sayede vatandaşımız büyük bir tasarruf sağladı. Sadece bizim bu konuyla ilgili azalttığımız maliyetten dolayı aynı zamanda kurumlararası gidip gelmekten kurtuldu. Gittiği yerde net bir şekilde tek bir işlemi yapabilme kabiliyetine sahip oldu, vatandaşımız özellikle bu işteki aracılardan ve oraya ödeyeceği maliyetten de kurtuldu. Şu anda gerçekleştirilen işlem sayısı 1 milyon 220 bin. Bu önemli bir rakam" dedi.



20 MİLYON 500 BİN KİŞİ YENİ KİMLİĞİNE KAVUŞTU



Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı projesinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Soylu, şu ana kadar 20 milyon 500 bin yeni kimliğin verildiğini bildirdi.



Bakan Soylu, yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktasının 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktasının ise 596 merkezden 690 merkeze çıktığını kaydetti. Soylu, "İnşallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır. Özellikle emniyet teşkilatı üzerindeki bürokrasi ve evrak yükü ortadan kalkacak. Burada açığa çıkacak önemli miktardaki emniyet yetkililerimizi asli görevlerinde, özellikle trafik denetlemelerinde kullanmak üzere bir planlama içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.