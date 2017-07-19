Pavyonda çalışan kadınlardan ilginç savunma!

Konya'daki pavyonda yakalanan konsomatrislerden ilginç bir savunma geldi. Yabancı uyruklu konsomatrisler çalışmadıklarını, turist olduklarını söyledi

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu İlçesi'nde bulunan bir pavyona baskın düzenledi. Baskında pavyonda konsomatris olarak çalıştığı öne sürülen 3'ü Gürcistan vatandaşı, biri de Uganda vatandaşı 4 kadın gözaltına alındı.



Emniyete götürülen kadınlar ise konsomatris olarak çalıştıkları iddiasını reddetti. Kadınlar polise turist olarak Konya'ya geldiklerini ve tarihi yerleri gezeceklerini söyledi.



Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar daha sonra da Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Öte yandan, işyerinin işletmecisi Osman T.'nin otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Osman T.'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.