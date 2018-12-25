Pazarda 'okumayı sevdirme' projesi

Aksaray Üniverstesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri eşliğinde 'Okumayı Sevdirme Projesi' başlattı. Öğrenciler, proje kapsamında pazar yerinde okumayı teşvik edici broşürler dağıtıp, tezgahlara yine okumayı özendirici sözlerin bulunduğu etiketler bıraktı.

Eğitim Fakültesi öğrencileri proje kapsamında ellerinde broşürlerle Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarına gelerek tek tek tezgâhları dolaştı. Pazarcılar da ve alışveriş yapanlarla konuşup broşür verdi. Projeyi yürüten öğretim üyesi Dr. Tuncan Türkben, okuma alışkanlığı konusunda özellikle anne ve babalara büyük görev düştüğünü belirtti. Türkben, şunları söyledi:

"Okuma alışkanlığına hizmet kapsamında üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte farkındalık ve okuma bilincini oluşturmak adına çalışmamızı yürütüyoruz. Çalışmamızda biz afişler kullandık ve pazar tezgahlarına etiketler koyduk. Bu etiketler aracılığıyla insanlara, özellikle anne ve babalara okuma alışkanlığını öneriyoruz."

Amacımız bilinç kazandırmak

Türkçe öğretmenliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nimet Hansu da halka kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini kaydetti. Projenin adının 'Okumayı Sevdirme' olduğunu hatırlatan Hansu, "Amacımız halkımıza kitap okuma bilinci kazandırmak ve çocuklarımızı bu şekilde kitap okur hale getirmek. Çocukları hayata daha iyi hazırlamak istiyoruz. İç dünyamızı zenginleştirmek, bilgi edindirmek ve daha geniş dünyalara açılmak için kitap okumalıyız. Halkımızla iç içe olduğu için, biz burayı tercih ettik" diye konuştu. Pazarcı Bayram Çelen ise projeyi desteklediğini belirterek, "Bu projeyi çok güzel buldum. İyi düşünülmüş bir etkinlik. Çok etkileyici, etiketi gören vatandaşlar merek edip, soruyor. Biz de projeyi anlatıyoruz" diye konuştu.