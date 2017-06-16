Pencereden düşen çocuk öldü

Antalya'da 4'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Mehmet Eren Durmuş, hastanede yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Serik İlçesi, Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet ve Cemile Durmuş çifti, 2 yaşındaki Mehmet Eren ile 14 yaşındaki Duygu Durmuş'u evde bırakıp seraya çalışmaya gitti. Uykudaki kardeşlerden Mehmet Eren, 4'üncü kattaki evlerinin odasında oynadığı sırada açık pencereden düştü. Çocuğun düştüğünü göre yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Eren'i ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Mehmet Eren, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Mehmet Eren Durmuş'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Serik'in Dikmen Mezarlığı'na götürüldü.