Penguen dergisinden kötü haber!

Penguen sevenlere kötü haber geldi. Son 4 sayı kaldı.
Türkiye'nin en çok sevilen mizah dergilerinden biri de Penguen oldu. 25 Eylül 2002 tarihinde ilk sayısı ile yayına başlayan derginin kapanacağı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre Metin Üstündağ, Selçuk Erdem, Bahadır Baruter ve Erdil Yaşaroğlu gibi isimlerin kurduğu dergi için son 4 sayı kaldı.
Penguen dergisi konuyla ilgili Twitter sayfasından bir açıklama yaptı. Derginin son 4 sayıya girdiği belirtilen açıklamada, önümüzdeki sayıda gerekçenin uzun uzun anlatılacağı belirtildi.
İddiaya göre derginin kapanma nedeni ise maddi sorunlar.