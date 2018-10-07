Peştemal, dünya modasında aranan ürün oldu

Tekstil kenti Denizli'de dokunan kumaşlar arasında yer alan peştamal, son yıllarda farklı tasarım ve bakış açıları sayesinde dünya plajlarının "aranan ürünü" haline geldi

Dokuma kültürü asırlardır devam eden Buldan, Babadağ ve Tavas ilçelerinde irili ufaklı 50 firma ve 500'e yakın ev tipi atölyede dokunan kumaşlar arasında peştamalın yıldızı son yıllarda parlıyor.

Genelde havlu ve bornozuyla tanınan kentte Türk hamam kültürünün vazgeçilmezi olarak görülen peştamal, 10'dan fazla ülkeye yapılan 2,3 milyon dolarlık ihracatıyla önemli bir ürün haline geldi.

Uluslararası markaların da ilgi gösterdiği peştamal, çabuk kuruması, koku yapmaması, kolay taşınması, ucuz olması ve çeşitli renk ve desenlerin kolayca uygulanabilmesi dolayısıyla havluya göre daha fazla tercih ediliyor.

Türkiye pazarında 15 - 50 lira aralığında satılan bu ürün, farklı dokunuş ve tasarımlarla marka etiketleri altında ABD pazarında 50 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Pamuk ve ketenin eğrilerek ip haline getirilmesi ve dokunmasıyla üretilen bu kumaş, kimyasal ya da ısıl bir işlem görmemesi dolayısıyla da tercih ediliyor.

"Geçim kaynağı oldu"

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yakın geçmişte Denizli dokuma kültürü içinde katma değeri çok da yüksek olmayan peştamalın artık birçok dokumacı için geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Peştamalın ihracatta bir inovasyon başarısı haline gelmesinin ardından artık benzer kumaşlar için de çalışmaların başladığını ifade eden Memişoğlu, diğer geleneksel kumaşlarını da tasarımcı ve ünlü markaların dikkatine sunmaya başladıklarına işaret etti.

ABD'ye de İspanya'ya da gönderiliyor

Hüseyin Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Peştamalımız dünya plajlarında aranan bir ürün haline geldi. Havluya göre daha ince olması, çabuk kuruması, farklı renk ve modellere bürünebilmesi dolayısıyla modacılar tarafından tercih ediliyor. Peştamal modasının ABD ve Fransa'da yayılmasının ardından deniz turizminin bulunduğu diğer ülkelerden de talep artmaya başladı. İspanya ve İtalya'nın yanı sıra İngiltere'ye de önemli miktarda ihracat var."

Kızılcabölük'te peştamal üreten fabrikanın işletme müdürü Süleyman Taşlık ise fabrikalarında dokudukları ve plaj elbisesine dönüştürdükleri peştamalı, ABD başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya ve Bosna Hersek'e ihraç ettiklerini belirtti.

Artık otellerin de müşterilerine sunmak üzere peştamal siparişi vermeye başladığına işaret eden Taşlık, şirket olarak yıllık yaklaşık 130 ton peştamal ürettiklerini, 800 bin dolar olarak ihracat geliri elde ettiklerini söyledi.