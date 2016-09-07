07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Pil yutan çocuğun yemek borusu yandı

    Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 3 yaşındaki Mehmet Efe Işık'ın yuttuğu baskül pili yemek borusunu yaktı. Yuvarlak pil, yarım saatlik operasyonla ameliyata gerek kalmadan endoskopik yöntemle çıkarıldı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:37
    Pil yutan çocuğun yemek borusu yandı
    Tarsuslu İbrahim ve Sibel Işık çiftinin tek çocukları Mehmet Efe Işık, evde oyun oynarken, baskülün 3.5 santimetre çapında ve 2 milimetre kalınlığındaki yuvarlak pilini yerinden çıkarıp yuttu. Küçük çocuk, ağzına aldığı pili yuttuktan kısa süre sonra yemek borusunda yanma hissetti. Annesinin yanına giden çocuk, 'Ben pil yuttum. Boğazım yanıyor' demesi üzerine ailesi tarafından hemen Medical Park Hastanesi Acil Servis'e götürüldü.

    YEMEK BORUSU YANMIŞ

    Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan ve filmi çekilen Mehmet Efe'yi ardından Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt'a yönlendirdi. Bozkurt ve ekibi, endoskopik yöntemle yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla pili çocuğun boğazından  çıkardı. Pilin çevresindeki dokuyu yakarak hasar verdiği belirlendi.

    Minik Mehmet Efe, hastanede 4 gün tedavi gördükten sonra, yeme içme fonksiyonlarının yerine gelmesi üzerine taburcu edildi. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, küçük çocuklarda pil yutma vakalarına zaman zaman rastlandığını, ancak bu olayda çocuğun yemek borusunun yandığını söyledi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tarsus, Pil Yutma, çocuk Pil Yutma

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