Pizza dağıtıcısı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Karabük'te, motosikletiyle önde giden çekiciye çarpan üniversiteli pizza dağıtıcısı 20 yaşındaki Nurullah Akgün öldü

Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Safranbolu Çevre yolunun Yeşil Mahalle mevkisinde meydana geldi. Pizza restoranında dağıtım görevlisi Nurullah Akgün, 59 PH 612 plakalı motosikletiyle giderken, önünde ilerleyen 34 yaşındaki Fatih S. yönetimindeki 78 DB 383 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaskı çekicinin kasasına fırlayan Nurullah Akgün, ağır yaralandı. Akgün, çekici sürücüsü Fatih S.'nin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Akgün, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çekicinin sürücüsü Fatih S. gözaltına alındı.



Nurullah Akgün'ün, Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2’inci sınıf öğrencisi olduğu ve bu yıl kaydını dondurduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



