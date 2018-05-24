PKK'dan korucu ve oğluna silahlı saldırı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu Faik Ecer şehit oldu, oğlu Sipan Ecer ise yaralandı

PKK'dan korucu ve oğluna silahlı saldırı
24 Mayıs 2018 Perşembe 14:54

Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde oturan güvenlik korucusu Faik Ecer ve oğlu Sipan, otlayan hayvanlarını kontrol etmek amacıyla araçla yaylaya gitmek için yola çıktı. Yolda, Faik Ecer ve oğlu Sipan'ın bulunduğu araca, PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda güvenlik korucusu Faik Ecer şehit olurken, oğlu Sipan Ecer ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sipan Ecer, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #pkk #şehit
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