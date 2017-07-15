PKK'nin kaçırdığı öğretmenden acı haber!

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 gün önce Tunceli Pülümür çayında bulunan erkek cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA eşleşmesinde 19 Haziranda PKK' lı teröristlerce kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştini bildirdi.
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