PKK'nın lojistik üssü imha edildi: 20 terörist öldürüldü

TSK'nın Zap bölgesinde PKK'ya düzenlediği hava harekatında, örgütün büyük lojistik üssü imha edildi. Van ve Kuzey Irak'taki hava harekatlarında da 20 terörist öldürüldü

TSK'dan Zap'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekatında, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği açıklandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK hedeflerine yönelik olarak hava harekatı düzenledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; dün akşam saatlerinde Siirt Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 11 hedefin (10 barınma alanı, 1 erzak noktası) Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.



Harekatta 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.