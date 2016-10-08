Haber Kaynağı: DHA

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, halkın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması amacıyla tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında Dicle İlçesi Kırkpınar mevkiinde bulunan karayolunun kenarına gömülü vaziyette, 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisinde 100 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir."