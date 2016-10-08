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    • PKK'nın yola tuzakladığı 100 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

    Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde PKK'lılar tarafından karayoluna tuzaklanan mutfak tüpü içerisinde 100 kiloluk el yapımı patlayıcı madde, güvenlik güçlerinin dikkati üzerine tespit edilerek, olası facia son anda önlendi

    08 Ekim 2016 Cumartesi 10:08
    PKK'nın yola tuzakladığı 100 kiloluk patlayıcı ele geçirildi
    Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, halkın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması amacıyla tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

    "Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında Dicle İlçesi Kırkpınar mevkiinde bulunan karayolunun kenarına gömülü vaziyette, 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisinde 100 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Dicle, Pkk, Pkk Bomba

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