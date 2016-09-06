Başbakan Binali Yıldırım'ın, dün beraberinde iki bakanla birlikte helikopterle Van'dan Hakkâri'ye gitmesi ve Çukurca İlçesi'ndeki Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı ile 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etmesi, askere verdiği moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Yıldırım'ın "Savunmada değil taarruzda olacağız" sözleri ise yeni dönemin güvenlik paradigmalarının ipuçlarını verdi. Bu yaklaşım, aslında Fırat Kalkanı Harekâtı ve Çukurca'ya gerçekleştirilen baskın operasyonlarda vücut buldu. Bugüne kadar Suriye'den atılan roketlere Türkiye sadece karşılık vermiş, bir anlamda savunmada kalmıştı. Fırat Kalkanı ile artık savunmada değil, atakta; hudut güvenliğini, vatandaşının can ve mal güvenliğini etkili şekilde sağlıyor. "Çözüm süreci, müzakere" diye oyalayarak şehir merkezlerini terör yuvasına çeviren PKK'ya karşı da Çukurca'daki gibi stratejik noktalarda havadan ve karadan atağa geçildi.



Başbakan Yıldırım, terör örgütünün sınırdaki karakollara, birliklere baskın, şehirlerde ise yeni komplike eylemler yapmaması için bu atağın başlatıldığını açıklarken, terör örgütünün yurt içinde kümelendiği 10-12 yer olduğunu ifade etti.



200- 250 PKK'LI



Terör örgütü kış aylarına girerken kalabalık gruplar halinde Türkiye girmeye başladı. Girişlerden önce sınır geçişlerindeki foto kapan ve baz istasyonlarını tahrip etti. Son bir ay içinde 200-250 PKK'lıdan oluşan 6 grup Türkiye'ye doğru hareketlendi. Hava Kuvvetleri'nin bombalamalarına rağmen, bu gruplardan 3'ü ile geçiş noktalarında sıcak temas sağlandı. Kalabalık gruplar halinde sınırı geçmeye çalışan PKK'lıların amaçları şuydu:



YPG'LİLERİ RAHATLATMAK



-Suriye'deki PKK/YPG'lileri rahatlatmak. Türkiye'ye girip belli bölgelerde yeniden terör ortamı oluşturmak, güçlerini tahkim etmek; bunlardan biri Tendürek. Aynı zamanda Suriye'deki ve Türkiye'deki teröristlerin moral motivasyonunu artırmak.



-Geçen yıl temmuz ayında TSK'nın İkiyaka Dağları'nda başlattığı operasyonla elde ettiği üstünlüğe darbe vurmak. Buraya geçip hâkimiyeti sağlayarak Irak'ın kuzeyinden daha rahat terörist geçişi gerçekleştirmek, Suriye'deki güçlerini rahatlatmak.



DAĞLICA VE ÇUKURCA



-TSK, kış tertiplenmesine geçmeden önce kritik noktaları tutmak. Bu amaçla Dağlıca ile Çukurca arasındaki Kale Tepe bölgesine 50 kadar terörist yerleşmişti. Sonra 200 terörist gönderildi. Bunların önemli kısmı yolda TSK tarafından vuruldu.



-Geçiş noktalarını ele geçirerek kış aylarında lojistik olarak daha kolay baskın eylem potansiyeli oluşturabileceklerdi zira TSK'nın kışın operasyon yapması daha zor olacaktı. Hava Kuvvetleri Suriye'deki harekâta rağmen burayı da ihmal etmedi. Teröristler baskınla vuruldu.



-Kalabalık terörist gruplarının bir kısmı kuzeye Van'a, diğer kısmı ise batıya Beytüşşebab'a gidecekti. TSK'nın ağır zayiat verdirdiği grup Van'a gitmeye çalışan gruptu. İl-ilçe merkezlerinde toplanıp buralardan dağılacaklardı. Çukur-barikat eylemlerinin de önü açılacaktı.



ATAĞA GEÇEN BİRLİKLER



Kış öncesi başlatılan terörle mücadele harekatında, İkinci Hudut Tugayı, PKK'lıları Cudi'de vurdu. 3. Hudut Tabur Komutanlığı, Yüksekova'daki 3. Piyade Taktik Tümeni, İkinci Komando Tugayı, Birinci Komando Tugayı, Bolu Komando Tugayı ile 34. ve 48. Hudut tugayları atağa geçti. Operasyonu Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Metin Tokel yönetiyor. Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova hastaneleri operasyon sürecinde alarma geçirildi. (Kaynak: Habertürk)



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