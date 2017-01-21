Polis aracına saldırdı, bombayı bırakıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi polise ateş açtıktan sonra kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi polis aracına ateş açtı. Polisin açılan ateşe karşılık vermesi sonrası saldırgan silah, el bombası ve çantasını bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay bugün sabah saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Bir kişi polis aracına ateş açtı. Polis ateşe karşılık verince saldırgan yanında bulunan silahı, el bombasını ve bir de çantayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine bırakılan el bombası ve çanta için de olay yerine bomba uzmanı çağrıldı. Eşgali belirlenen saldırgan için polis arama çalışmaları başlattı.



EL BOMBASI İMHA EDİLDİ



Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı sokak ortasında duran el bombasını bir süre inceledi. Daha sonra el bombası fünye ile patlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.