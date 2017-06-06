Polis, doktorun esrarengiz ölümünü araştırıyor

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Sağlık Ocağı'nda aile hekimi olarak görev yapan ve dün evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Dr. Pevrul Tana'nın cenazesi, Şemdinli Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili Tana'nın çalıştığı sağlık ocağındaki hemşire ve doktorların ifadesine başvurdu

Şemdinli'ye ilk görev yeri olarak atanan aile hekimi Dr. Pevrul Tana bir hafta önce memleketi Konya'ya gitmek üzere kurumundan izin aldı. Mesai arkadaşları onun Konya'ya gittiğini biliyordu. Ancak Dr. Tana'nın oturduğu Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katından kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Kapı kırılarak içeri giren polisler Dr. Pevrul Tana'nın başına poşet geçirilmiş ve çürümeye yüz tutan cesediyle karşılaştı.



Dr. Tana'nın ilk otopsisi Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra cenaze detaylı otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.



Aile hekimi Dr. Pevrul Tana'nın cinayete mi kurban gittiği, intihar mı ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İfadelerine başvurulan sağlık ocağındaki doktor, hemşire ve diğer personel, ile yakın arkadaşları da Dr. Tana'nın izin aldığını ve memleketine gittiğini bildiklerini söyledi.



Bu arada Konya'dan gelen Dr. Pevrul Tana'nın ağabeyi savcılık ve emniyet yetkilileri ile görüştü.





