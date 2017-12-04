Polis kapıya dayanınca... Acı ölüm!

Bursa'da erkek arkadaşı ile kavga eden Kırgız kadın, balkondan düşerek öldü. Kadının düşerek mi öldüğü yoksa intihar mi ettiği ise bilinmiyor

Olay Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 27 yaşındaki Kırgız kadın Gulnarhan Raiymbekova ve erkek arkadaşı M.I., bir bara giderek eğlendi. Barda alkol de alan çift daha sonra kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Yol boyunca tartışan çift daha sonra da eve döndü. Ancak tartışma evde de sürmeye devam etti. Gürültüden rahatsız olan komşular ise durumu polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı M.I. açtı. O sırada Kırgız kadın da odaya girerek kapıyı arkadan kilitledi. Polis ekipleri ve erkek arkadaşı genç kadını kapıyı açması konusunda ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine polis ekipleri odanın kapısını kırdı. Odayı boş bulan polisler, genç kadının 3. kattaki evin balkonundan aşağıya düştüğünü fark etti. Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrılırken, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Raiymbekova'nın erkek arkadaşı acı ölüm sonrasında sinir krizi geçirirken, genç kadının yanlışlıkla mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği ise bilinmiyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kırgız kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.