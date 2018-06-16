Polis köpeğe su içirdi, vatandaş görüntüledi

Malatya'da trafik polisi Bünyamin Seyit Kurtulmuş'un (38), çeşmeden avucuna doldurduğu suyu sokak köpeğine içirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü

Polis köpeğe su içirdi, vatandaş görüntüledi
16 Haziran 2018 Cumartesi 15:58

İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde, dün, öğle saatlerinde denetim yapan trafik polislerinden Bünyamin Seyit Kurtulmuş, susadığı gözlenen sokak köpeğinin çeşmenin yanında beklediğini fark etti. Kurtulmuş, çeşmenin yanına gidip, avucuna doldurduğu suyu, sokak köpeğine içirdi. Bir süre sonra köpek, arkasına dönüp teşekkür eder gibi baktı, ardından da İnönü Kapalı Çarşı'ya doğru gitti.

Cadde üzerinden bir vatandaş, bu görüntüyü cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #köpek #köpek su içirme
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