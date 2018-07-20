Polis okul müdürünün bu sözleri çok konuşuldu

Mezuniyet töreninde göreve yeni başlayan polislere seslenen Kayseri Polis Okulu Müdürü Metin Tanrıver “Hiç kimseye, bir örgüte, cemaate ya da tarikata, şıha şeyhe, bağlı olmayacaksınız... Bağlı olacağınız tek yer devlettir” dedi. Tanrıver’in konuşması salondan büyük alkış aldı

20 Temmuz 2018 Cuma 11:36

Kayseri ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı.

Kayseri'deki konferans salonunda konuşan POMEM Müdürü Metin Tanrıver, milyonların duygularına tercüman olan uyarılar yaptı.

Müdür Tanrıver yeni mezunlara şu öğütleri verdi:

“Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Sizlerin bağlı olacağı tek bir yer vardır, o da devlettir…”

Tanrıver'in bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Etiketler; #metin tanrıver #polis cemaat uyarı #polis mezuniyet #polis
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