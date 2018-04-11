Polis veli okulda dehşet saçtı!

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesindeki ilkokula gelen polis memuru veli, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaraladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru gelen meslektaşlarına teslim oldu

Olay, sabah saatlerinde Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan polis memuru veli, geldiği okulda Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenip, tabancasını çıkaran polis memuru, Müdür Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı.



Polis memurunun daha önce de okula gelip, yöneticilerle tartıştığı öne sürüldü. Olay sırasında okuldaki öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI



Bursa'da, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ın tabancayla vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor. Taş ile Delibaş'ı vuran velinin, merkez Yıldırım ilçesi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görev yapan ve olayın ardından açığa alınan polis memuru İlhan Ö. olduğu öğrenildi.



HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI



Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip Okul Müdürü Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Aynı memur bu sabah okula gelip tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı yaraladı" dedi.



ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ



Yaşanan olayın ardından okulda eğitime bugün için ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Yaralı Tülay Taş ile Sinan Demirtaş'ın tedavilerinin ise sürdüğü açıklandı.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu'nda polis memuru İlhan Ö.'nün dehşet saçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okula gelen İlhan Ö. koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş'ı kovalayıp burada art arda tetiği çekip, vuruyor. İlhan Ö., daha sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onu da vuruyor. Delibaş'ın yere yığılmasının ardından, İlhan Ö.'nün okuldan ayrıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.



OKUL MÜDÜRÜ'NE 4 KURŞUN İSABET ETTİ



Öğrenci velisi polis memuru İlhan Ö.'nün saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna 4 kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek kurşun isabet ettiği bildirildi. Taş'ın vücudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyatının sürdüğü açıklandı.



'GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI'



Eğitim- Bir- Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker ise okula gelip basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polis memurunun bir ay önce de Okul Müdürü'nü tehdit ettiğini söyleyen Numan Şeker, yaptıkları suç duyurusuna rağmen okulda önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Şüphelinin bu sabah elini kolunu sallayarak okula geldiğini ifade eden Şeker, şunları söyledi:



"Kendisi, müdür hanıma soru dahi yöneltmeden 4 el ateş ediyor. Daha sonra hızını alamıyor dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen söylüyorum ki kurşunları bittiği için daha sıkamamış. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu olsa önüne gelene ateş edecek. Bunun acilen tedbirlerinin alınması gerekiyor. Şu anda müdüre hanım ameliyatta. İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür Yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet etti durumu iyi. Eğitim-Bir- Sen olarak diyoruz ki artık bakan bu çığlıkları duysun ve gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Bakanın gündemine şiddetin girmesi için, ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor? Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Disiplin yönetmeliğinin değişmesi ve her okula kadrolu güvenlikçinin verilmesi gerekiyor. Maalesef bu günkü olayın ayak sesleri bir ay önceden duyulmuştu."



HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER



Bu arada saldırı sonrası okulda bulunan bazı kişilerin olaydan 2,5 saat sonra okul önünde cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirmeleri velilerin tepkisine neden oldu. Bir veli, "Okulda yaşanan dehşetten sonra böyle bir fotoğrafın çekilmesine anlam veremiyoruz. Bu kişiler kim çok merak ediyoruz" dedi.