Polisin durdurduğu araca minibüs çarptı: 2 kişi yanarak öldü

Antalya'nın Serik İlçesi'nde gece denetim noktasından kaçtıktan kısa süre sonra durdurulan otomobilin sürücüsü polis tarafından sorguya alındı. Bu sırada park halindeki otomobile arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobilden çıkamayan kimliği belirsiz 2 kişi yanarak öldü

Polisin durdurduğu araca minibüs çarptı: 2 kişi yanarak öldü

Manavgat'tan Antalya yöünne giden İsmail T., kullandığı 07 AHF 22 plakalı otomobille iddiaya göre, D-400 karayolu Serik sanayi kavşağında denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polisin plakasını anons ettiği otomobil kısa süre sonra başka bir ekip tarafından aynı karayolu üzerindeki Serik'e bağlı Cumalı Mahallesi'nde durduruldu.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Aracı park eden sürücü İsmail T. polis tarafından sorgulanırken, saat 03.00 sıralarında karayolunda seyreden İsa Ç.'nin kullandığı 07 C 32663 plakalı minibüs İsmail T.'nin park halindeki otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi alevlerin arasında kaldı ve çıkamadı.

YANARAK ÖLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında araç tamamen yandı. Yapılan incelemede arka koltukta oturan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Ölen 2 kişinin ceberi savcının incelemesi sonrası otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis sürücüler İsmail T. ile İsa Ç.'yi gözaltına aldı.

Yanarak ölen 2 kişinin Suriyeliolduğu, Gaziantep'ten Antalya'ya geldiği ve Manavgat'ta İsmail T.'nin aracına bindikleri iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #serik #kaza #ölüm
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